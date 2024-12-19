В Ростовской области РФ снова раздались взрывы: вспыхнул пожар на НПЗ. Фото и видео

В ночь на четверг, 19 декабря, в Ростовской области РФ раздавались взрывы. Местные власти заявили об атаке БПЛА, а затем поступали предупреждения и о ракетной опасности.

Видео дня

Местные жители сообщали о взрывах в Таганроге, Ростове, Батайске, Приморско-Ахтарске и Новошахтинске – в последнем городе был атакован НПЗ. В сети они публиковали кадры, на которых слышна "бавовна".

В сети писали, что в частном секторе севернее Ростова упал сбитый беспилотник и начался пожар.

Также сообщалось, что в Новошахтинске был атакован нефтезавод, там вспыхнул пожар.

Исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что российская ПВО отражает атаку БПЛА. По его словам, было уничтожено 7 БПЛА, из которых 6 в Таганроге, 1 – в Батайске.

"По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет", – написал Слюсарь.

Позже он признал, что на Новошахтинском заводе нефтепродуктов произошел пожар в результате атаки БПЛА.

"Аварийно-спасательные подразделения выехали на место. Информация о пострадавших уточняется", – добавил чиновник.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском Ростове-на-Дону ночью 18 декабря слышали мощные взрывы. Также местные рассказывали о пожаре и сильном запахе дыма в городе и окрестностях – возможны прилеты на территории завода "Ростсельмаш".

Вечером в Ростовской области снова было громко. По предварительным данным, есть прилеты ракет по металлургическому заводу в городе Каменск-Шахтинский, недалеко от границы с Украиной. Также было поражено крупное химическое предприятие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!