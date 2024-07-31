На юге россияне помимо КАБ активно применяют неуправляемые авиаракеты - ОСУВ 'Таврия'

На южном направлении российские террористы кроме управляемых авиабомб (КАБов) активно применяют неуправляемые авиаракеты (НАРы). Оккупанты их сбрасывают с самолетов и вертолетов.

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Об этом рассказал спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона "Единые новости". Он ответил на вопрос, чем можно объяснить уменьшение интенсивности ударов КАБами.

По словам спикера, нельзя сказать, что применение россиянами КАБов сильно уменьшилось.

"Кроме КАБов, у нас активно применяются НАРы, это – неуправляемые авиаракеты, которые противник применяет и с самолетов, и с вертолетов ударных типа К-52. Оба эти средства идут как поддержка сухопутного наступления. Без этого наступления, которого у нас нет, они особого содержания не несут. Возможно, поэтому их и поменьше", – сказал Лиховой.

При этом он отметил, что на самом деле враг достаточно задействует КАБы на южном направлении.

"Потому, что КАБы достаточно активно задействуются даже в условиях, когда сухопутная компонента работает меньше. У нас изо дня в день КАБов насчитывается... за вчера было 7, позавчера - 4, прежде - 12, 9, 13. То есть, для такого направления их достаточно и это, конечно, ощутимое оружие", – добавил Лиховой.

По его словам, численность российских войск в Запорожском направлении не увеличивается. Оккупанты там содержат постоянную группировку, которой недостаточно для каких-то эффективных крупных наступательных действий на север, далее на Запорожье или на Гуляйполе.

Как сообщал OBOZ.UA, у России есть не только 3-тонные, но и 9-тонные КАБы, но сбрасывать их на Украину не сможет. Это связано с ограниченными возможностями носителей этих бомб.

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