Россия имеет 9-тонные ФАБы, но сбрасывать их на Украину не сможет: эксперт назвал причину

Страна-оккупант Россия достигла предела в вопросе дальнейшего увеличения мощности управляемых авиабомб, которыми может атаковать Украину, несмотря на то, что имеет не только 3-тонные, но и 9-тонные авиабомбы. Это связано с ограниченными возможностями носителей этих КАБов.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал главный редактор военно-аналитического портала Defence Express Олег Катков. "ФАБ-3000 – это на самом деле то, что максимально может поднять тот же Су-34, то есть фронтовой бомбардировщик, который используется как носитель этих КАБов с комплектом УМПК (модуль планирования и коррекции. – Ред.)", – отметил он.

По словам эксперта, речь не идет о модернизации управляемых авиабомб России, а только об изготовлении новых комплектов УМПК. "То есть существующие комплекты были на бомбы весом 250, 500 и 1500 кг. Теперь они создали комплект, превращающий эту бомбу ФАБ-3000 в планирующую", – пояснил он.

По убеждению Каткова, дальнейшее увеличение веса ФАБов для атак на Украину невозможно по объективным причинам.

"Идти дальше они уже не смогут, потому что у них нет серийного производства и возможностей использования более крупных фугасных авиационных бомб по габариту. Хотя у них даже существуют ФАБ-5000 и ФАБ-9000, но настоящих носителей для таких бомб нет. Условно, они не будут использовать для этого Ту-22М3 или Ту-95", – сказал он.

"Поэтому здесь невозможно говорить о модернизации. Это изготовление нового комплекта под новый фугасный авиационный боеприпас. Но, конечно, он очень опасен. Трехтонный КАБ – это очень много", – подытожил эксперт.

Читайте также полную версию интервью: "Угрожают ли Киеву новые российские дроны и почему с КАБами уже достигнут потолок. Интервью с Катковым".

Как писал OBOZ.UA, в сводке Генштаба ВСУ сообщается о том, что за сутки 22 июля российская оккупационная армия сбросила на Украину 132 управляемые авиабомбы. 23 июля оккупант запустил по Украине 54 КАБа.

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