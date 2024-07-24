Угрожают ли Киеву новые российские дроны и почему с ФАБами уже достигнут потолок. Интервью с Катковым

20 июля Россия запустила на столицу Украины дрон неизвестного образца. Похоже, что речь идет о разработке российских "кулибиных", энтузиастов, не имеющей перспективы быть поставленной на конвейер российского ВПК. В РФ планируют начать выпуск нового дрона-камикадзе Qasef, патент на который получили в Иране. Хорошая новость в том, что производство может начаться в отдаленной перспективе, а новый дрон по своим характеристикам будет уступать известным "Шахедам".

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Страна-оккупант фактически достигла "потолка" в модернизации управляемых авиабомб. ФАБ-3000 – это максимум, который может поднять бомбардировщик Су-34. Новые разработки здесь невозможны.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал главный редактор военно-аналитического портала Defence Express Олег Катков.

– В ночь на 20 июля в небе над Киевом был замечен дрон неизвестного образца. Он был сбит. Сообщалось, что он двигался на малой высоте, 20-30 метров, и мог быть дроном-разведчиком. Позже стало известно, что Defence Express получил дополнительные фото этого аппарата. Могли бы вы рассказать об этом дроне подробнее? Какую опасность он представляет?

– Прежде всего, необходимо прояснить несколько моментов. В частности, говорилось, что он летел на высоте 20-30 метров, но по уточненным данным это якобы не соответствует действительности. Высота была больше – обычная, на которой летят "Шахеды". И, скорее всего, это был дрон-камикадзе. Будь он разведчиком, тогда он летел бы на высоте километр или, возможно, несколько километров. Но здесь речь идет о сотнях метров. Так что в любом случае дрон совершал маловысотный полет, поэтому, скорее всего, это был дрон-камикадзе.

– Это новый дрон. Значит ли это, что Россия модернизирует свой парк дронов?

– Нет, не значит. Принимая во внимание имеющуюся информацию, дополнительные фотографии, появившиеся на других источниках, речь идет о творчестве российских энтузиастов, так называемых "кулибиных". О массовом производстве таких дронов речь не идет.

– Имеет ли отношение этот дрон к иранским технологиям?

– Нет. По крайней мере, такой информации пока нет. Очевидно, в ближайшее время появится более подробная информация относительно этого дрона, из каких компонентов он состоит, кто его изготовил и т.д. Но, судя по имеющейся на сегодняшний день информации, скорее всего, речь идет о "кулибинстве".

– Стало известно о том, что в России планируют наладить производство базирующегося на иранской разработке дрона-камикадзе Qasef на базе завода "Сигнал". Что вы знаете об этом оружии? Отличается ли этот дрон от "Шахеда"?

– В России их просто запатентовали. Никакой сенсации в этом нет. Но говорить о том, что в обозримой перспективе они заменят такими дронами "Шахеды", нельзя. Абсолютно. Речь идет о том, что предприятие запатентовало разработку. От патента до налаживания производства проходит огромный срок.

К примеру, прошло очень много времени с тех пор, как начали говорить о том, что в России планируют собирать "Шахеды". Надо понимать, что без множества импортных комплектующих они все равно их не производят. В поставках "Шахедов" произошла пауза из-за того, что Иран использовал все дроны для ударов по Израилю и не снабжал дронами Россию, и это сразу стало заметно.

Следовательно, тот факт, что кто-то что-то запатентовал, не означает, что эти дроны сразу начнут массово производить. Это очень длительный процесс. Это во-первых. Во-вторых, он в определенной степени уступает "Шахеду".

Дрон Qasef создан на основе дрона-камикадзе Ababil. Он имеет стартовую массу 85 кг, из них боевая часть составляет 30 кг, а заявленная дальность полета до 100 км. У "Шахеда" лучшие характеристики и у врага есть возможность наращивать вес боевой части.

То есть объективно я не вижу в этом возможности появления у врага новых дронов в массовых объемах.

– Несколько месяцев назад стало известно о том, что Россия занимается модернизацией управляемых авиабомб. В частности, речь шла о КАБах на 3000 килограммов. Считаете ли вы, что Россия может и дальше модернизировать свои КАБы? Если да, как именно?

– Речь не идет о модернизации КАБов. Они просто изготовили новый комплект УМПК (модуль планирования и коррекции – Ред). То есть существующие комплекты были на бомбы весом 250, 500 и 1500 кг. Теперь они создали комплект, превращающий эту бомбу ФАБ-3000 в планирующую.

Идти дальше они уже не смогут, потому что у них нет серийного производства и возможностей использования более крупных фугасных авиационных бомб по габариту. Хотя у них даже существуют ФАБ-5000 и ФАБ-9000, но реальных носителей для таких бомб нет. Условно они не будут использовать для этого Ту-22М3 или Ту-95.

ФАБ-3000 – это действительно то, что максимально может поднять тот же Су-34, то есть фронтовой бомбардировщик, который используется как носитель этих ФАБов с комплектом УМПК. Которые также в СМИ активно стали называть КАБами.

Поэтому здесь невозможно говорить о модернизации. Это изготовление нового комплекта под новый фугасный авиационный боеприпас. Но конечно, он очень опасен. 3-тонный ФАБ – это очень много.