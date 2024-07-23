Россия может начать производство нового иранского дрона-камикадзе, который 'засветился' у йеменских хуситов – Defense Express

Страна-агрессор Россия может начать производство нового дрона-камикадзе. Предприятие "Завод Сигнал" уже запатентовало свой беспилотник, визуально напоминающий дрон-камикадзе Qasef иранской разработки.

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Этот БПЛА раньше использовали йеменские хуситы. Об этом пишет украинский военный портал Defence Express со ссылкой на ресурс btvt_2019.

Свой дрон российский "Завод Сигнал" будет производить методом литья пластмассы под давлением на термопластавтомате, элементы корпуса будут совмещаться между собой вибросваркой или специальным клеем. После этого готовые элементы конструкции дрона должны насаживаться на соединительную силовую трубу и лонжерон центроплана из углепластика.

Наиболее вероятно, что новый дрон будет производить профильное предприятие, расположенное в городе Ульяновск и формально специализирующееся на производстве узлов и агрегатов для авиационной промышленности и автомобильной индустрии.

"В начале января 2024 года были сообщения о том, что российский "Завод Сигнал" в Ульяновске намерен развернуть собственное производство беспилотников, на которое собирались привлечь местных школьников и студентов. Тип дронов при этом не заявлялся", – говорится в сообщении.

Дрон Qasef был создан как развитие иранского БПЛА-камикадзе Ababil. Его стартовая масса – 85 килограммов, в том числе боевая часть – 30 килограммов, длина фюзеляжа – 2,88 метров, размах крыла – 3,25 метров, заявленная дальность полета – до 100 километров.

"По сути, Qasef можно назвать более мощным аналогом российского дрона-камикадзе "Ланцет", особенно в плане дальности поражения целей и мощи боевой части. Поэтому есть определенная вероятность, что россияне могут все же пойти на развертывание производства копии этого БПЛА иранского происхождения, который ранее "светился" в распоряжении йеменских хуситов", – отмечает Defence Express.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 20 июля во время атаки на Украину российские оккупационные войска использовали не только ракеты и дроны-камикадзе Shahed-136, но и новый тип дрона, который до сих пор не идентифицирован. Им, в частности, враг пытался ударить по Киеву.

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