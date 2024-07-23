Силы обороны отразили более 40 атак на Покровском направлении: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

Накануне, 22 июля, самым горячим направлением, где ведутся бои, оставалось Покровское: там украинские воины отразили более 40 вражеских атак. Всего за сутки захватчики устроили 155 штурмов.

Обострилась ситуация также на Краматорском направлении: оно по количеству боевых столкновений лишь немного отстает от уже традиционно горячего Покровского. Подробности о ситуации на линии фронта за прошедшие сутки раскрыли в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В Генштабе констатировали, что за минувшие сутки на линии фронта зафиксировано 155 боевых столкновений. Почти половина пришлась на Покровское и Краматорское направления.

"По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением трех ракет, а также 96 авиаударов, сбросив 132 КАБ. Кроме этого, совершил более 4400 обстрелов, из них 105 – из реактивных систем залов огня", – отмечено в сводке.

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Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов: Черняки, Веселое, Липцы, Малые Проходы, Глубокое, Караичное и Питомник Харьковской области; Воздвиженка, Тимофеевка, Веселое, Гродовка, Вовче, Новоселовка Первая, Александрополь, Курахово, Угледар, Водяное, Катериновка, Урожайное, Старомайорское, Великая Новоселка, Розовка, Комар и Урожайное Донецкой области; Львово, Садовое и Новоберислав Херсонской области.

На Харьковском направлении произошло 10 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

На Купянском направлении зафиксировано 13 атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Кондрашовки, Петропавловки, Синьковки, Глушковки, Колесниковки, Песчаного и Берестового.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз неподалеку от Новосергеевки, Макеевки, Невского, Тернов, Торского, а также Серебрянского леса.

На Северском направлении украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Спирного, Верхнекаменского, Орехово-Василевки, Выемки и Переездного. В общей сложности произошло восемь боестолкновений.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 30 раз в районах Бондарного, Миньковки, Васюковки, Григоровки, Калиновки, Часова Яра, Белой Горы, Ивановского, Богдановки, Клещиевки и Андреевки.

На Торецком направлении враг совершил 16 атак недалеко от Пивничного, Торецкого, Нью-Йорка и Зализного.

На Покровском направлении наши защитники отразили 43 штурмовых действия в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Новоалександровка, Ивановка, Тимофеевка, Лозоватское, Прогресс, Новоселовка Первая, Вовче, Яснобродовка, Уманское и Калиново. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Новоалександровки.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 17 атак у Красногоровки, Георгиевки и Парасковеевки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении оккупанты и дальше пытаются выбить украинские подразделения с позиций. Здесь произошло три боевых столкновения в районах Малой Токмачки и Работино.

На Приднепровском направлении четыре атаки россиян не имели успеха во время штурма наших оборонительных рубежей на левобережье Днепра.

На Времевском и Гуляйпольском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, производит обстрелы населенных пунктов с территории России и наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

"В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого столкновения", – отметили в Генеральном штабе.

Так, накануне авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пункт управления, пять артиллерийских систем, станцию РЛС и три склада боеприпасов.

Напомним, за сутки 22 июля общие потери российских захватчиков составили 1220 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, 20 боевых бронированных машин, 57 артиллерийских систем, две РСЗО, средство ПВО, 36 БпЛА оперативно-тактического уровня, 64 автомобиля и три единицы специальной техники врага.