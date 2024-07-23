ВСУ отминусовали еще 1220 оккупантов и 57 артсистем врага – Генштаб

Силы обороны Украины во время боев на фронте минувших суток обезвредили 1220 военнослужащих оккупационной армии РФ. Так что общее количество потерь живой силы агрессора возросло до 568 980.

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Также защитники уничтожили 187 единиц вражеской военной техники и вооружения. Данные о российских потерях по состоянию на 23 июля сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне бойцы отминусовали 57 артиллерийских систем (всех 15 694), 20 боевых бронированных машин (16 000), четыре танка (8288), две РСЗО (1125), одно средство ПВО (901) оккупантов.

С неба защитники приземлили 36 вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 12 511). Кроме этого, сожгли 64 единицы российской автомобильной техники и автоцистерн (21 202), три – специальной техники (2640).

С начала полномасштабной войны Силы обороны Украины уничтожили также 2401 крылатую ракету, 362 самолета, 326 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники Украины устроили оккупантам эффектное "фаершоу" на Покровском направлении в Донецкой области. В частности, они превратили российский комплекс "Земледелие" в металлолом и ликвидировали его операторов.

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