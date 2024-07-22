Удар был точным: воины ВСУ превратили российский комплекс 'Земледелие' в металлолом и ликвидировали его операторов. Видео

Украинские защитники устроили эффектное "файер-шоу" на Покровском направлении Донецкой области. На этот раз воины ВСУ превратили российский комплекс "Земледелие" в металлолом и ликвидировали его операторов.

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Речь идет о новой системе дистанционного минирования россиян. Соответствующее видео показал Стратком ВСУ.

"Злые "земледельцы" ушли в землю", – говорится в сообщении.

Российский комплекс "Земледелие" функционирует по принципу реактивной системы залпового огня, но вместо обычных снарядов выпускает боеприпасы для дистанционного минирования. Один залп этой установки может заминировать площадь, равную нескольким футбольным полям.

Однако разведчики 47-й бригады вместе с союзным подразделением уничтожили "Земледелие", превратив его в фейерверк, а его операторов – в удобрение для украинской земли. Это произошло на Покровском направлении.

Как сообщал OBOZ.UA:

– ВСУ продолжают активно уничтожать врага. На этот раз украинский дрон нашел оккупантов в их "норе" и эффектно обезвредил.

– Защитники неба Украины уничтожили все дроны-камикадзе типа Shahed, которые ночью 21 июля Россия запустила в сторону Киева. Разрушений и пострадавших в столице нет, в области – незначительные повреждения.

– Ночью 21 июля оккупанты атаковали ударными дронами Киевщину. Все вражеские цели обезвредили силы ПВО, однако падение обломков привело к повреждению двух частных домов и возгоранию сухой травы.

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