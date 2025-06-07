На юге Силы обороны поразили вражеский локомотив с 13 танками: россияне ноют о потерях

Защитники Украины на юге ударили по вражескому грузовому поезду, который перевозил военную технику. Российские оккупационные войска понесли масштабные потери.

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"Силы обороны юга Украины поразили локомотив с колонной вражеской техники. Потери противника составили 13 танков и более сотни единиц бронированной и автомобильной техники", – утверждает пресс-служба военнослужащих в Telegram-канале.

Других подробностей Силы обороны юга не раскрыли, хотя в следующем сообщении проинформировали об общих потерях агрессора в течение суток (7 июня). В этом списке, помимо прочего:

– 1 железнодорожный локомотив;

– 13 танков;

– 103 единицы автомобильной и бронированной техники;

– 10 цистерн.

Пресс-служба не уточняла, при каких именно обстоятельствах россияне потеряли эту технику. Также здесь не указано, речь идет об одной или о нескольких операциях, хотя названные пункты перекликаются с предыдущим сообщением об обстреле локомотива.

Между тем в пропагандистских российских Telegram-каналах начала появляться информация, что удар действительно был масштабным. По одной из версий, военный эшелон якобы атаковали дроны, вылетевшие прямо из цистерн. Достоверность этого сценария не подтверждена, но интересно, что вражеский блогер поплакался из-за потери "танков и десятков единиц бронетехники" из-за "Паутины 2.0":

Что сообщали Силы обороны юга:

Ситуация на линии фронта

Генеральный штаб Вооруженных сил (по состоянию на 22:00 субботы) сообщил, что в течение суток произошло 155 боевых столкновений.

Российские захватчики нанесли три ракетных и 65 авиационных ударов, использовав четыре ракеты и 112 КАБов. Также противник применил 1273 дроны-камикадзе и совершил 4407 обстрелов наших позиций и населенных пунктов.

На Харьковском направлении защитники отбили атаку врага вблизи Волчанска. Враг запустил КАБы по городу Харьков.

На Купянском направлении противник предпринял попытку штурма в районе Степной Новоселовки, успеха не имел.

На Лиманском направлении зафиксировано 18 атак в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское, Белогоровка. На 22:00 еще продолжалось одно боестолкновение.

На Краматорском направлении произошло десять боевых столкновений в районе Часова Яра, Марково и в направлении Белой Горы, Предтечино. Продолжалась еще одна вражеская атака.

На Торецком направлении украинские защитники отбили 10 атак агрессора вблизи Торецка и в сторону Дилиевки и Яблоновки, еще один бой продолжался.

На Покровском направлении захватчики 55 раз пытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Мирное, Елизаветовка, Проминь, Лысовка, Новосергиевка, Удачное, Котлино, Новониколаевка, Ореховое, Котляровка, Богдановка, Новоукраинка и Андреевка. Силы обороны отбили 51 атаку, еще четыре боевых столкновения не закончились.

На Новопавловском направлении украинские подразделения сдерживают атаки оккупационных войск вблизи населенных пунктов Багатир, Веселое, Бурлацкое, Свободное Поле. Всего там произошло 19 боестолкновений, из которых пять продолжались.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно остановили одну попытку продвижения ВС РФ вблизи Малиновки. Бои не закончились.

На Ореховском направлении остановлено продвижение вражеских войск в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг совершил две тщетные попытки наступления.

На Курском направлении украинские воины отбили 28 атак, одно боевое столкновение еще продолжалось.

На других направлениях ситуация без существенных изменений.

Как писал OBOZ.UA, вечером 7 июня президент Владимир Зеленский заявил, что на днях украинские воины уничтожили три российских установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер".

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