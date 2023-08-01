На юге Украины ожесточенные бои идут в двух секторах, войска РФ столкнулись с большими проблемами – разведка Британии

На юге Украины самые интенсивные бои идут на двух направлениях. Южнее Орехова Силы обороны теснят 58 общевойсковую армию РФ, а к югу от Великой Новоселки захватчики были вынуждены стянуть силы с других направлений.

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В настоящее время российские войска столкнулись со значительными проблемами с координацией между подразделениями, испытывают нехватку боеприпасов и резервов, а также трудности с обеспечением флангов. Об этом со ссылкой на данные разведки заявили в Министерстве обороны Великобритании.

Очень интенсивные бои сейчас идут на двух направлениях на юге Украины. Южнее Орехова украинские войска противостоят подразделениям 58 общевойсковой армии РФ.

"58 общевойсковой армии России, скорее всего, борется с усталостью от боя и истощением передовых развернутых полков, которые находятся в напряженных боях более восьми недель", – охарактеризовали ситуацию в британском оборонном ведомстве.

Не менее ожесточенное противостояние развернулось восточнее, к югу от Великой Новоселки. Там российские войска обороняются. Чтобы сдержать давление украинских войск, россиянам пришлось стягивать силы как с Восточного, так и с Южного военных округов. А это привело к проблемам координации между ними.

"Элементы 5-й Объединенной армии, вероятно, будут под особым давлением, и, вероятно, тоже чувствуют, что для них давно назрела потребность в ротации с линии фронта", – отметили в МО Британии.

В целом, по оценкам британского оборонного ведомства, на юге Украины оккупационные войска столкнулись со значительными проблемами.

"На юге общие проблемы для российских командующих, скорее всего, будут включать нехватку артиллерийских боеприпасов, дефицит резервов и проблемы с обеспечением флангов подразделений в обороне", – резюмировали в Министерстве обороны Британии.

Напомним, во время заседания Совета Безопасности ООН 31 августа политический координатор Постоянного представительства Великобритании Фергус Экерсли озвучил данные по потерям РФ в живой силе. По данным британской разведки, Россия уже лишилась в Украине 200 тысяч военных.