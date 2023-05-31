На захватчиках уже протестовали: украинские защитники показали свое 'ноу-хау' – мотокулемет. Видео

Украинские военные на восточном фронте создали собственное ноу-хау – мотокулемет. Они объединили мотоцикл и пулемет и уже даже опробовали такое оружие на оккупантах.

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Об этом рассказали военные Государственной пограничной службы Украины, которые и создали изобретение. Видео было опубликовано в Telegram МВД Украины. Они нашли сломанный мотоцикл вблизи Святогорска Донецкой области. Боец, который увлекается такой техникой, решил его починить (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Далее военные установили на мотоцикле пулемет и использовали свою разработку для "работы" по враждебным позициям, поскольку оккупантам сложнее попасть в столь маленькую цель.

Напомним: ранее командующий обороной Николаевщины генерал-майор Дмитрий Марченко сообщил, что российские оккупанты придумали новый способ выявления украинского ПВО. Сначала они запускают в Telegram-каналах дезинформацию о якобы своих ракетах и самолетах в небе, после чего для имитации чего-то в небе запускают некие БПЛА-"аналоговнет". "Находчивость" оккупантов высмеяли в сети.

"Такое впечатление, что это чудо сделано из г*вна и палок, в прямом смысле", "Это он и есть, настоящий аналоговнет?!", "Это они уже подоконники у себя снимают?" – писали в комментариях украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чехии производят надувные муляжи реактивных систем залпового огня М142 HIMARS и M270. Их используют для того, чтобы запутать оккупантов и заставить наносить удары по ложным целям.

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