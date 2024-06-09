На Закарпатье мужчина отказался от мобилизации 'из-за проблем с сердцем': какое решение принял суд

В Закарпатской области суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации. Обвиняемый вину признал лишь частично и попытался оправдать свой поступок.

По словам мужчины, его признали пригодным к службе, хотя военно-врачебную комиссию он якобы не проходил. Об этом говорится в приговоре Тячевского районного суда Закарпатской области

Еще 23 ноября 2022 года обвиняемый прошел медкомиссию, которая признала его годным к военной службе. Через месяц мужчине вручили повестку, однако он категорически отказался от мобилизации. Более того, обвиняемый написал соответствующее заявление об отказе проходить службу.

В ходе судебного заседания мужчина признал вину частично. По его словам, его забрали из дома в селе Ольховцы Тячевского района Закарпатской области и привезли в ТЦК, где якобы удерживали в течение четырех дней. Также мужчина говорил, что медкомиссию он якобыне проходил, а его просто признали годным.

Кроме того, обвиняемый жаловался на противоправные действия работников ТЦК. При этом мужчина подтвердил, что написал заявление об отказе от мобилизации и не хочет служить в ВСУ "из-за проблем с сердцем".

Слова обвиняемого опроверг председатель военно-врачебной комиссии и заявил, что обвиняемый не жаловался на состояние здоровья и не оспаривал решение ВВК. В итоге суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Напомним, в будущем украинцы со статусом "ограниченно пригодный" смогут получить направление на военно-врачебную комиссию в мобильном приложении "Резерв+". На сегодняшний день Министерство обороны Украины работает над внедрением такой возможности.

Ранее в Министерстве обороны Украины рассказали, что возможность рассылки повесток через мобильное приложение "Резерв+" в настоящее время не рассматривается. Для этого отсутствует законодательная основа на любом уровне.

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