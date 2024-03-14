На Закарпатье мужчина во время построения отказался от повестки и год избегал мобилизации: как его наказали

В Закарпатской области судили мужчину, который во время построения отказался от повестки и избегал мобилизации в течение года. Его приговорили к трем годам лишения свободы.

Такой приговор вынес Тячевский районный суд 8 марта 2024 года. По данным суда, в марте 2023 года гражданин публично отказался брать повестку во время построения на территории пункта постоянного сбора военнообязанных.

Позже он подал заявление об отказе от мобилизации.

Мужчина не признал свою вину на суде, утверждая, что болеет, но военно-врачебная комиссия не учла жалобы.

При этом глава ВЛК пришла на заседание суда и сообщила, что он был направлен на обследование в больницу, однако никакой болезни не обнаружено. На основании этого ВЛК и сочла его пригодным к мобилизации.

В материалах суда есть результаты МРТ, которыми подсудимый хотел доказать свою якобы непригодность к службе в армии, однако суд считает, что это не является основанием для уклонения, а наоборот – доказывают, что он может служить в армии.

Суд признал его виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и приговорил к трем годам лишения свободы. Решение можно оспорить в апелляционном суде.

Напомним, ранее стало известно на Волыни, мужчина уклонился от мобилизации и получил приговор суда. Получив повестку, он не явился в пункт сбора.

Суд признал уклоняющегося виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 336 УК. Мужчина получил один год ограничения свободы, поскольку заключил соглашение с прокурором о признании вины.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее жителя города Жовква на Львовщине, который имеет воинское звание, приговорили к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации. Муж получил боевую повестку, но не явился к пункту сбора для отправки в воинскую часть.

– В Луцке три года за решеткой получил мужчина, отказавшийся от мобилизации. Свой поступок он объяснил тем, что ему якобы неправильно вручили повестку.

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