На Закарпатье 'отец семерых детей' проигнорировал повестку: его наказал суд

В Закарпатской области суд отправил мужчину на три года в тюрьму за уклонение от мобилизации. Суровый приговор ему вынесли за игнорирование боевой повестки.

В свою защиту обвиняемый заявил, что является отцом семерых детей, но документально это не смог подтвердить. Об этом говорится в приговоре Береговского районного суда Закарпатской области.

В марте 2023 года он прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к военной службе. После этого ему вручили повестку с требованием явиться в территориальный центр комплектования для отправки на место службы. Однако мужчина проигнорировал законное требование, было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от мобилизации.

В суде обвиняемый свою вину не признал и заявил, что имеет право на отсрочку от призыва. Фигурант дела заявил, что состоит в незарегистрированном браке и является отцом семерых детей. Однако суду мужчина не смог предоставить документы, которые свидетельствовали бы о его отцовстве.

После изучения всех материалов дела суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации по ст. 336 Уголовного кодекса Украины и отправил в тюрьму на три года.

Напомним, военнообязанные украинцы, у которых после обновления информации в приложении "Резерв+" отображается статус "в розыске", могут обратиться в службу технической поддержки для исправления данных. Также для этого можно лично прийти в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Ранее сообщалось, что украинским правоохранителям крайне редко удается найти среди военнообязанных граждан тех, кто уклоняется от мобилизации. Ведь некоторые мужчины пытаются решить вопрос кардинально – бегут за границу.

Как сообщал OBOZ.UA, штрафы за нарушение призывниками, военнообязанными и резервистами правил воинского учета в Украине повысили до 25 500 грн для физлиц и 59 500 грн для юрлиц. Это значительно выше штрафов, действовавших до принятия нового законопроекта.

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