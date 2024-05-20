'Некоторые пытаются решить вопрос кардинально': правоохранители назвали главные сложности с поиском уклонистов

Украинским правоохранителям крайне редко удается найти среди военнообязанных граждан тех, кто уклоняется от мобилизации. Ведь некоторые мужчины пытаются решить вопрос кардинально – бегут за границу.

Об этом в разговоре с OBOZ.UA рассказали украинские правоохранители. В материале по ссылке рассказывается, в каком регионе Украины зафиксирован "рекорд" по количеству уклонистов и сколько уже доставлено в ТЦК.

По их словам, на невозможность быстро разыскать уклонистов влияют следующие причины:

– нехватка участковых, ведь именно они в первую очередь посещают места проживания лиц;

– устаревшие данные о регистрации (когда военнообязанный не сообщал о смене места жительства);

– то, что некоторые граждане "залегают на дно" – переезжают, прячутся у родственников и т. д.

"Среди них больше всего тех, кто работает удаленно. Но сколько они будут прятаться? Сколько будут бояться выходить на улицу? Это, конечно, позор", – поделился с OBOZ.UA сотрудник полиции в Днепре.

Он отметил, что на самом деле есть серьезные и эффективные методы розыска уклонистов, однако озвучивать их, считает правоохранитель, "пока не стоит".

Также сотрудники полиции рассказывают, что некоторые мужчины в Украине пытаются решить вопрос с тем, как не попасть на военную службу, кардинально и ищут варианты побега за границу.

Как известно, в Польшу военнообязанные украинцы пытаются выехать за поддельными документами, в Румынию – переплыв Тису, прозванную "рекой смерти", поскольку в ней уже утонул 31 человек.

Этот горный водоем обманчиво выглядит не слишком сложной преградой, однако на самом деле он очень коварен: имеет стремительное течение, на дне – корни деревьев, а также места, куда может затягивать водоворот.

Представитель румынской пограничной полиции Флориан Коман ранее сообщил, что в общей сложности незаконно пересекли границу Румынии уже 11 тысяч граждан Украины.

К тому же на границе с Румынией появилось много медведей, которые могут быть опасны для желающих незаконно покинуть Украину из-за высокогорья Карпат. Такие "туристы" нередко бросают в лесу пищу, что и послужило причиной учащения появления диких зверей.

Как сообщал OBOZ.UA, штрафы за нарушение призывниками, военнообязанными и резервистами правил военного учета в Украине повысили до 25 500 грн для физлиц и 59 500 грн для юрлиц. Это значительно выше предыдущих штрафов, действовавших до принятия нового законопроекта.

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