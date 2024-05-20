Опасно для жизни: пограничники предупредили уклонистов о медведях на границе с Румынией

На границе с Румынией появилось много медведей, которые могут быть опасными для желающих незаконно покинуть Украину через высокогорье Карпат. Такие "туристы" нередко оставляют в лесу пищу, что и послужило причиной учащения появления диких зверей.

Об этом 19 мая заявили в Государственной пограничной службе Украины. Пресс-служба ведомства также опубликовала фото следов медведей, а также вещей, брошенных в горах "туристами".

"Осторожно, медведи! На горных маршрутах рядом с украинско-румынской границей появилось много медведей. Так, за прошедшие сутки пограничный наряд заметил на остатках снега следы косолапого и разбросанные на местности вещи", – говорится в сообщении.

По словам пограничников, большинство горных маршрутов закрыты, однако находятся желающие их преодолеть.

Такие "туристы" отправляются в высокогорье, обычно распланировав дальнейшее проживание за границей, поэтому вещей берут с собой немало. А когда все это становится труднее нести, их просто бросают в лесу, рассказали в ГПСУ.

В частности, часто в лесу оставляют пищу, что и становится причиной учащения появления диких зверей.

"Предостерегаем! Воздерживайтесь от посещения закрытых горных маршрутов вдоль границы, это может быть опасным для вашей жизни", – предупредили в ГПСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях из Тисы на границе с Венгрией достали тело еще одного утонувшего мужчины. Погибшим оказался 42-летний житель Закарпатья, он пытался преодолеть реку в гидрокостюме. Это был уже 29-й трагический случай при попытке пересечения границы через Тису.

Всего при попытках незаконно пересечь границу, в том числе и через горы, погибли 35 мужчин, информировали в Госпогранслужбе.

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