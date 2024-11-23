На Закарпатье произошло чрезвычайное событие на железной дороге: в УЗ предупредили об изменениях движения поездов

В Закарпатской области произошло падение камней с горы на железнодорожную линию. В результате происшествия движение поездов на отдельном участке временно заблокировано.

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Изменения в движении поездов произошли на участке Сянки – Мукачево. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзалізниці".

В результате падения камней с горы электропоезд заблокирован на перегоне. Предварительно две колесные пары сошли с рельсов. Также в УЗ уточнили, что скорость поезда была ниже разрешенной.

Для минимизации опозданий поезд №59 Киев – Чоп будет направлен в объезд этого участка. На месте работает восстановительная бригада железнодорожников, чтобы разблокировать движение как можно быстрее.

Напомним,"Укрзалізниця" в рамках внедрения "зимнего" расписания в декабре-2024 изменила графики и маршруты курсирования ряда внутренних поездов. Среди прочего, будут назначены новые рейсы до курортов в горах, а ряд поездов будет проводить меньше времени в пути.

Как сообщал OBOZ.UA, "Укрзалізниця" назначила ряд новых поездов за границу – в частности, в Польшу, Венгрию и Словакию. Также будет совершать рейсы беспересадочный вагон в Молдову.

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