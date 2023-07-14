На Запорожье ликвидировали командира разведбатальона ВС РФ: мог быть причастен к захвату Крыма. Фото

На украинском фронте ликвидировали командира разведбатальона оккупантов из 810-й отдельной бригады морской пехоты Владимира Чепу. Не исключено, что россиянин воевал против Украины еще с 2014 года, а именно причастен к аннексии Крыма.

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Его "демилитаризация" состоялась в Запорожской области. Об этом сообщил сооснователь международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По его словами, накануне в российских соцсетях появилась информация о том, что 12 июля на Ореховском направлении погиб командир разведывательного батальона 810-й ОБрМП Черноморского флота РФ. К некрологу было прикреплено фото, скорее всего, из газетной вырезки.

"Ликвидация офицера такого уровня подтверждает данные о больших проблемах россиян на Запорожском направлении", – отметил Комахидзе.

Согласно открытым данным, Чепа Владимир Александрович 22.04.1990 г.р. – уроженец Красноярска, выпускник Новосибирского военно-командного училища.

При этом проживал он в Севастополе. Там в 2021 году россиянин был фигурантом судебного постановления – проходил как привлеченное к административной ответственности лицо.

В российской соцсети "ОК" Чепа последний раз был активен в 2013 году. Его профиль в ВК "Владимир Владимиров" закрыт, но последняя активность была несколько дней назад.

Кроме этого, OSINT-эксперту удалось установить номера телефонов оккупанта: +79233170316 (активный на момент ликвидации) и +380506811094 (украинский номер, который был активен в 2013-2014 годы).

"То есть, на момент захвата Крыма российскими оккупантами в 2014 году, Чепа находился в Крыму и, скорее всего, был участникам этих событий", – пришел к выводу Комахидзе.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники из 53-й ОМБр им. князя Владимира Мономаха жестко остановили попытку прорыва оккупантов на фронте. В результате было уничтожено девять БМП вместе с личным составом.

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