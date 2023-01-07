На Запорожье ликвидировали сына представителя Кадырова, который добровольцем приехал убивать украинцев. Фото

В Украине ликвидирован Джамбулат Заураев – сын представителя главы Чечни Рамзана Кадырова в Ханты-Мансийском автономном округе РФ. 34-летний оккупант отправился на войну в Украину в качестве добровольца в составе так называемых TikTok-войск.

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Вооруженные силы Украины нейтрализовали Заураева в Запорожской области, он был похоронен в Чечне 3 января. Об этом сообщили российские СМИ.

Отец Джамбулата – Абубакар Заураев подтвердил журналистам гибель сына "на спецоперации".

Судя по страницам в соцсетях Джамбулата Заураева, он родился 9 июля 1988 года в Надтеречном районе Чечни. Окончил Грозненский государственный нефтяной институт.

В российском реестре индивидуальных предпринимателей числится как руководитель ООО "Первая антиколлекторская компания".

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генерального штаба ВСУ на утро 7 января, потери России в войне против Украины достигли 110 740 оккупантов. Только за минувшие сутки были обезврежены 490 захватчиков.