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На Запорожье ликвидировали сына представителя Кадырова, который добровольцем приехал убивать украинцев. Фото

Анна Паскевич
War
1 минута
7,5 т.
На Запорожье ликвидировали сына представителя Кадырова, который добровольцем приехал убивать украинцев. Фото

В Украине ликвидирован Джамбулат Заураев – сын представителя главы Чечни Рамзана Кадырова в Ханты-Мансийском автономном округе РФ. 34-летний оккупант отправился на войну в Украину в качестве добровольца в составе так называемых TikTok-войск.

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Вооруженные силы Украины нейтрализовали Заураева в Запорожской области, он был похоронен в Чечне 3 января. Об этом сообщили российские СМИ.

Отец Джамбулата – Абубакар Заураев подтвердил журналистам гибель сына "на спецоперации".

Судя по страницам в соцсетях Джамбулата Заураева, он родился 9 июля 1988 года в Надтеречном районе Чечни. Окончил Грозненский государственный нефтяной институт.

В российском реестре индивидуальных предпринимателей числится как руководитель ООО "Первая антиколлекторская компания".

На Запорожье ликвидировали сына представителя Кадырова, который добровольцем приехал убивать украинцев. Фото
На Запорожье ликвидировали сына представителя Кадырова, который добровольцем приехал убивать украинцев. Фото
На Запорожье ликвидировали сына представителя Кадырова, который добровольцем приехал убивать украинцев. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генерального штаба ВСУ на утро 7 января, потери России в войне против Украины достигли 110 740 оккупантов. Только за минувшие сутки были обезврежены 490 захватчиков.

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