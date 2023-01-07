Силы обороны ликвидировали за сутки 490 оккупантов: в Генштабе обновили данные о потерях врага

Российская армия на войне против Украины за предыдущие сутки (6 января) потеряла еще 490 солдат. Общее количество ликвидированных оккупантов достигло 110 740.

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Кроме того, защитники нашей страны уничтожили еще две установки вражеской противовоздушной обороны. Об этом утром в субботу, 7 января, сообщила пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины.

Согласно последним данным, с 24.02.22 по 07.01.23 страна-агрессор ориентировочно потеряла:

– личного состава – 110 740 (+490 за минувшие сутки)

– танков ‒ 3066 (+2);

– боевых бронированных машин ‒ 6125 (+1);

– артиллерийских систем – 2062 (+3);

– РСЗО – 431 (+0);

– средств ПВО – 217 (+2);

– самолетов – 285 (+0);

– вертолетов – 272 (+0);

– БПЛА оперативно-тактического уровня – 1844 (+0);

– крылатых ракет – 723 (+0);

– кораблей / катеров – 16 (+0);

– автомобильной техники и автоцистерн – 4798 (+1);

– специальной техники – 182 (+0).

Как писал OBOZREVATEL:

– 6 января основные усилия врага были направлены на попытки полного захвата Донецкой области в пределах админграницы. Военнослужащие ВС РФ и наемники ЧВК ведут наступательные действия на Бахмутском направлении.

– Более детально о ситуации на фронте на утро 7 января можно почитать в сводке Генерального штаба по ссылке.

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