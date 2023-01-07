Войска РФ сосредоточили усилия на захвате Донбасса, для пополнения рядов усилена рекрутинговая кампания в Белгородской области – Генштаб

За прошедшие сутки, 6 января, российские оккупационные войска нанесли один ракетный удар и совершили 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Также остается опасность авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.

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Оккупанты сосредотачивают основные усилия на попытках полного захвата Донецкой области в пределах административной границы. Террористы ведут наступательные действия на Бахмутском направлении. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 7 января.

В течение прошедших суток подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка, Диброва и Белогоровка Луганской области, а также Озаряновка, Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Соль, Первомайское, Марьинка и Победа в Донецкой области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях враг обстрелял районы населенных пунктов Стрелече, Бочковое, Комиссарово, Красное, Зеленое, Амбарное, Бугроватка, Гатище и Отрадное Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях обстреляны районы более 20 населенных пунктов. Среди них - Двуречная, Купянск, Кисловка, Котляровка и Крахмальное Харьковской области, а также Стельмаховка, Макеевка, Площанка и Диброва в Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели районы более 20 населенных пунктов. В частности, Яковлевка, Спорное, Берестово, Белогоровка, Соледар, Бахмут и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под огневое влияние попали Авдеевка, Веселое, Невельское, Красногоровка, Каменка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг обстрелял Времовку, Великую Новоселку, Угледар и Парасковеевку Донецкой области.

На Запорожском направлении от огня оккупантов пострадали районы 23 населенных пунктов. Среди них – Зеленое Поле и Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Чаривное, Щербаки и Степное на Запорожье, а также Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник не прекращает обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В частности, поражена гражданская инфраструктура Чернобаевки, Антоновки, Берислава, Золотой Балки и Херсона. Среди мирных жителей есть пострадавшие.

Российские захватчики продолжают психологическое и физическое давление на гражданское население временно оккупированных территорий. В частности, в городе Энергодар Запорожской области российские оккупационные войска заставили около 3000 работников Запорожской АЭС получить так называемые российские паспорта. Угрожая предпринимателям штрафами и изъятием имущества в городе вывели из обращения украинскую гривну. Значительно возросло количество захваченных оккупантами жилых помещений, покинутых вынужденными переселенцами.

Из-за невыполнения плана по набору добровольцев в войска территориальной обороны в Белгородской области в рекрутинговую кампанию привлекли местную полицию. Служащие обходят квартиры и дома, проводят перепись мужского населения призывного возраста и беседы по популяризации службы.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 1 удар по району сосредоточения оккупантов, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии произвели огненное поражение 4 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также 2 его складов горюче-смазочных материалов.

Напомним, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан считает, что сразу после Рождества российские оккупанты предпримут попытки штурма на Донетчине. Об этом свидетельствует перемещение войск РФ.

Ранее сообщалось, что армия страны-агрессора России не прекращала своих атак по Украине в день объявленного ее властями "Рождественского перемирия" 6 января. Оккупанты не прекращали попыток по захвату украинских территорий.

Как сообщал OBOZREVATEL, подразделения ВС РФ имеют значительные повреждения мест базирования на южном направлении. Поэтому они пытаются отодвинуться как можно дальше от фронта. Это касается и тех оккупантов, которые засели в Крыму и под звуки "бавовны" начали активно укреплять свою оборону.

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