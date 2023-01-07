Оккупанты не прекращали атаки в день ''перемирия'' – глава Луганской ОВА

Армия страны-агрессора России не прекращала своих атак по Украине в день объявленного ее властями "Рождественского перемирия" 6 января. Оккупанты не прекращали попыток по взятию украинских территорий.

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Об этом сообщил в эфире Радио "Донбасс Реалии" глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, обстрелы не утихали (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Как были обстрелы, так они и остаются, как были попытки атаковать наши позиции – так они и остаются", – сказал Гайдай.

Он добавил, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 7 января обнародует количество очередных обстрелов.

"Думаю, завтра Генштаб озвучит количество состоявшихся обстрелов и штурмов", – отметил Гайдай.

Также глава Луганской ОВА считает, что мотивацией Кремля к объявлению так называемого Рождественского перемирия была необходимость в операционной паузе.

Вероятно, таким образом враг пытался использовать в своей пропаганде тезис о вероломности Украины, которая ведет боевые действия в день великого церковного праздника.

Отметим, 5 января глава России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии соприкосновения с Украиной. После этого в министерстве обороны РФ приказали отдать войскам указание соблюдать режим тишины с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Украинские власти назвали идею кровавого диктатора "лицемерием". Президент Владимир Зеленский заявил, что Путин использует так называемое "перемирие", чтобы лучше подготовиться к продолжению войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 января глава РПЦ Кирилл призвал к рождественскому перемирию в Украине, цинично назвав войну "междоусобным конфликтом".

В свою очередь, в Офисе президента Украины назвали призыв Кирилла элементом пропаганды и циничной ловушкой, отметив, что авторитет российской церкви в глобальном православии – под большим сомнением.

Более того, в Вооруженных силах Украины предупредили, что именно на Рождество войска РФ могут устроить новую массированную ракетную атаку.