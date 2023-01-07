Оккупанты готовятся к наступлению на Донетчине после Рождества: эксперт назвал возможные направления

Полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан считает, что сразу после Рождества российские оккупанты предпримут попытки штурма на Донетчине. Об этом свидетельствует перемещение войск РФ.

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Сейчас силы захватчиков рассредоточены примерно на дивизионную глубину, ВСУ отслеживают их движение на расстоянии 50-70 км. Об этом Свитан рассказал "24 каналу".

"В основном по селам в районе юга Донецка до Мариуполя. От Мариуполя до Гуляйполя. Под Угледаром очень большое рассредоточение войск. Сейчас они начинают движение, то есть готовятся после 7-8 января перейти к локальным наступлениям", – говорит эксперт.

Перемещения войск РФ хорошо заметны возле Угледара. По словам Свитана, туда перебросили штурмовые силы, которые будут выполнять соответствующие задачи. В частности, в этот район прибыли наемники из ЧВК министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Также передислокация происходит в районе Соледара (город севернее Бахмута).

"Они готовятся к определенному прорыву севернее Соледара. Мы видим увеличение плотности войск, подготовку к определенным наступательным действиям в районе Кременной – в сторону Лимана. А также Сватово, и из Валуйков идет определенный поток войск, и из-под Троицкого в сторону Купянска", – рассказал Свитан.

Он подчеркнул, что командование украинской армии не оставит такие намерения оккупантов без противодействия с нашей стороны.

"Готовимся мы и к этому в том числе, к такому движению россиян. И выполняем свои наступательные задачи там, где это сейчас позволяет погода", – подчеркнул полковник.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ пишут, что уцелевших во время "бавовны" в Макеевке оккупантов командование хотело сразу бросить в наступление.

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