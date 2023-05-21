На Запорожье оккупанты превратили учебные заведения в свои полевые госпитали: там десятки раненых

Российские оккупанты продолжают использовать гражданские учреждения временно оккупированных территорий Украины в собственных целях. Так, в захваченных населенных пунктах Украины оккупанты переоборудовают учебные заведения под военные госпитали.

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Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. В поселке Азов Запорожской области и поселке Гладковка Херсонской области захватчики используют общеобразовательную школу и дошкольное учебное заведение как военные медицинские учреждения.

В настоящее время в этих заведениях находится примерно 50 раненых с разными степенями тяжести военных армии РФ.

Также в Генштабе сообщалось, что захватчики используют и гражданские медицинские учреждения как военные госпитали. В то же время, гражданскому населению персонал отказывается оказывать помощь.

Ранее сообщалось, что украинские силы ПВО сбили все беспилотники, запущенные Россией по Днепропетровщине в ночь на 21 мая. Все вражеские воздушные объекты были ликвидированы военными из воздушного командования "Восток".

Также OBOZREVATEL писал, почему враг усилил воздушные атаки и упорно терроризирует Киев. Так, по словам собеседников в ВСУ, сейчас враг, судя по всему, поставил себе еще одну задачу: уничтожить новое вооружение, защищающее небо Киева от российских атак. Поэтому россияне каждый раз будут пытаться "вскрыть" и истощить ПВО.