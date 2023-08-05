На Запорожье погиб 23-летний защитник, который не признавался родителям, что воюет: теперь его тело не дают забрать оккупанты

Под Ореховым в Запорожье погиб 23-летний защитник Артем Шанда. Трагическое известие о гибели сына родители защитника получили 2 августа.

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Официально воин считается пропавшим без вести, однако его собрат собственными глазами видел, как снаряд вражеского РПГ убил Артема. О потере сообщил отец погибшего защитника Сергей Шанда, передает издание Содержание.

В последний раз Сергей общался со своим сыном 31 июля. Тогда защитник сообщил, что они находятся на учениях в Киевской области, поэтому его родителям не нужно беспокоиться. Однако на самом деле он уже четвертую неделю находился на передовой в районе Запорожья.

"Он все от нас скрывал. Когда началась полномасштабная война, он начал исчезать. Говорил, что он у девушки остается. Его не было по 4-5 дней. Потом 18 марта пришел. Я приехал, а он в военной форме. А рядом бумажка , что он рядовой Национальной гвардии Украины. Затем сын исчез, редко выходил на связь. Оказалось, что он был уже в Сумской области, сидели в затопленных окопах, воевали", – рассказывает отец бойца.

Семья Артема Шанды нисколько не догадывалась, что он будет служить в армии. В детстве парень активно занимался борьбой, а во время одного из соревнований получил травму почки. В результате он остался только с одной почкой и признан непригодным для службы военной комиссией. Отец защитника рассказывает, что у сына даже не было военного билета.

В течение всего времени Артем скрывал от родных свое участие в войне, пытаясь их успокоить, утверждая, что находится в безопасных и спокойных местах.

"Летом мы поехали к нему в Качановку, чтобы увидеться. Потом оказалось, что он все же был на передовой. Я это узнал, когда вышел на командира его части. Иногда он нам писал. Ругал, что мы что-то придумываем. Потом я нашел кол-центр в воинской части. Мне сказали, что он получил контузию после задания, на котором был с собратьем. У его товарища обломки в ноге были, но они 3 дня в госпитале не долежали и убежали. Потом был Бахмут. Из него он вернулся на 10 дней в отпуск. Лишь после этого начал рассказывать об аде, который прошел" – рассказывает отец Героя.

В октябре Артему должно было исполниться 24 года, однако 1 августа вражеский снаряд забрал его жизнь. В понедельник семья в последний раз общалась с солдатом. Защитник говорил им, что находится под Борисполем. Однако, как оказалось, он уже 4 недели был на передовой.

"Тогда четырех отправили в разведку. Их раньше высадили, других позже. Погибли и те, и те. Парень, бывший тогда с Артемом, видел, как в Артема попал снаряд из РПГ. Этого парня контузило, он пришел в часть и рассказал о все", – рассказал Сергей Шанда.

Собратья защитника пытались найти тело Артема, однако оккупанты начали обстреливать их и взорвали автомобиль.

"Он до сих пор там лежит на жаре разорванный. Тела нет, потому что такой снаряд танк разрывает, но бойцы говорят, что что-нибудь найдут" - с ужасом рассказывает отец бойца.

Артем Шанда мог не идти на войну из-за состояния здоровья, однако не смог сидеть дома и наблюдать за ужасными преступления оккупантов.

Напомним, что в Ивано-Франковской области провели в последний путь героического защитника Украины Владимира Кондрата. Воин встал на защиту родной страны от российских оккупантов, оставив дома девять детей. Теперь они остались сиротами.

Как сообщал OBOZREVATEL, на войне погиб еще один украинский воин, защищавший наше государство от российского агрессора. Свою жизнь в боях с русскими оккупантами отдал старший лейтенант Роман Корвацкий.

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