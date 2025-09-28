На Запорожье трое детей попали в больницу из-за обстрелов армии РФ

Из-за российского обстрела Запорожья в ночь на 28 сентября, в больницу попали трое детей. Это двое мальчиков 11 и 12 лет и одна 9-летняя девочка.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, дети получают всю необходимую помощь.

Что известно

"Трое детей 11, 12 и 9 лет госпитализированы в результате вражеской утренней атаки на Запорожье", – написал чиновник.

Он добавил, что двое мальчиков находятся в тяжелом состоянии. Один получил минно-взрывные ранения, другой – отравился угарным газом.

Состояние 9-летней девочки медики определяют как средней тяжести, сейчас она проходит дополнительные обследования. Всего в результате ночного обстрела пострадали 27 человек.

Что предшествовало

Атака российских оккупантов на Запорожье произошла в ночь на 28 сентября. В результате удара возник пожар в многоэтажке, повреждены производственные помещения, также известно о по меньшей мере 27 пострадавших, среди которых – дети.

Атаковать Запорожье враг начал около 1 часа ночи, и завершил примерно в 05:30. За это время зафиксировано не менее 8 ударов, под которыми оказались разные районы облцентра.

Больше всего пострадавших сейчас на территории Шевченковского района – именно там россияне попали ракетой по многоэтажке.

Напомним, в ночь на воскресенье, 28 сентября, оккупанты также начали комбинированную атаку на Киев и область. Из-за падения обломков вспыхнули многочисленные пожары. Подверглись разрушениям жилые дома, горели машины и хлебозавод. Есть пострадавшие как в столице, так и в Киевской области.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отреагировал на очередную атаку России по украинским городам, во время которой вражеские войска запустили почти 500 дронов-камикадзе и более 40 ракет различных типов. Глава государства также заявил, что Украина и в дальнейшем будет наносить ответные удары.

