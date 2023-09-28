На Запорожье взяли в плен вражескую ДРГ, пытавшуюся совершить диверсии в форме ВСУ. Видео

Российские оккупанты на Запорожском направлении пытались осуществить диверсии под видом Вооруженных сил Украины. Однако сделать это не удалось.

Вместо этого наши защитники взяли в плен вражескую ДРГ. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. Он также опубликовал соответствующее видео (чтобы его посмотреть, доскролльте страницу до конца).

"Так выглядит вражеская ДРГ, которая в форме ВСУ на Запорожском направлении пыталась осуществлять диверсии", – говорится в сообщении.

В частности, успешную операцию по пленению захватчиков провели военные 128-й отдельной горно-штурмовой бригады во взаимодействии с военной разведкой.

Видео дня

Напомним, Силы обороны Украины продолжают наступательные операции на границе Донецкой и Запорожской областей, а также севернее Вербового в западной части региона. В то же время тактическая обстановка в населенном пункте, на прорыв которого украинскими воинами жаловались оккупанты, пока остается неопределенной.

Напомним: Тарнавский убежден, что зима не станет преградой для продолжения контрнаступления Сил обороны, поскольку украинские воины продвигаются преимущественно без техники и небольшими группами. Наибольший прорыв на фронте еще впереди – для дальнейшего успеха украинским силам необходимо как минимум дойти до города Токмак в Запорожской области.

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