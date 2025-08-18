На Запорожском направлении техника армии РФ идет на штурм с флагами России и США. Видео

Российская оккупационная армия использовала американскую символику во время штурмовых действий в Запорожской области. Путинские террористы прицепили флаг США рядом с российским флагом на бронетранспортере.

Примечательно, что штурмовать позиции украинских войск россияне ехали на трофейном американском БТР М113. Циничной провокацией в Telegram похвастались кремлевские пропагандисты.

На штурм с флагом США

Трофейный американский БТР М113 с флагами России и США российские пропагандисты продемонстрировали в Запорожской области. Оккупанты заявили, что штурмовые действия осуществлялись в районе села Малая Токмачка.

Также пропагандисты уточнили, что кадры военной техники с флагами РФ и США передали российские танкисты из 70-го мотострелкового полка 42-й гвардейской дивизии.

Реакция Офиса президента

Глава Офиса президента Андрей Ермак возмутился, что российские террористы используют в захватнической войне против Украины символику Соединенных Штатов Америки. По его словам, путинская армия продемонстрировала максимальный уровень наглости.

"А это как понимать? Российские пропагандисты демонстрируют видео, на котором российская техника идет на штурм с флагами России и США. Фактически россияне используют в собственной террористической, захватнической войне с убийствами гражданских людей символику Соединенных Штатов. Максимальная наглость", – заявил Ермак.

Что предшествовало

По некоторым данным, российский диктатор Путин готов прекратить агрессию против Украины только в том случае, если украинские войска полностью выйдут с территории Донецкой области. На данный момент в регионе продолжаются ожесточенные боевые действия. Также диктатор РФ обещает не нападать больше на Украину.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ответы на все территориальные вопросы уже есть в Конституции Украины. Поэтому никто не намерен отдавать российским оккупантам украинские земли. Глава государства подчеркнул, что украинский народ заслуживает мира, но все партнеры должны понимать, что мир должен быть достойный и справедливый.

Напомним, в военной разведке Великобритании подсчитали, что для захвата 100% территории четырёх аннексированных областей путинской армии потребуется более четырех лет.

Как сообщал OBOZ.UA, госсекретарь США Марко Рубио опроверг информацию о том, что американский президент Дональд Трамп якобы поддерживает полный вывод ВСУ с подконтрольных им территорий Донецкой и Луганской областей. По его словам, решение по этому поводу должна принимать Украина.

