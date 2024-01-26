На защите неба: один из атаковавших Одессу 'Шахедов' уничтожила мобильная огневая группа ДФТГ 'Усатово'

Один из "Шахедов", которые вечером среды, 24 января, атаковали Одессу, уничтожила мобильная огневая группа ДФТГ "Усатово". Тогда разрушениям подверглась жилищная инфраструктура областного центра, ранения получили шесть человек.

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Об уничтожении одного из "Шахедов" сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг", председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Подтверждено: один из дронов-камикадзе типа Shahed, атаковавших Одессу 24 января нынешнего года, уничтожен мобильной огневой группой ДФТГ "Усатово" в составе Сил обороны, в экипаж которой входят и бойцы территориального подразделения "Одесщина" Украинской добровольческой армии. Спасибо за службу! Слава Украине!" – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 25 января РФ атаковала Одессу в две волны. Под удар попали складское помещение мебельного комбината в промышленном районе города, из-за падения обломков пострадала жилищная инфраструктура.

Силы ПВО сбили над областью десять "Шахедов".

Примечательно, что противник тогда прибег к сложному маневрированию. По инерционной траектории сбитые "Шахеды" долетали до жилых кварталов. Часть обломков попала в частично жтлую многоэтажную новостройку в Хаджибейском районе Одессы.

Как рассказала спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, БПЛА летели друг за другом, низко над морем, не давая возможности и времени силам ПВО сориентироваться.

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