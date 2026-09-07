"Наблюдаем активизацию военных провокаций": в ГУР оценили вероятность нападения России на страны Балтии

Россия может усилить давление на страны восточного фланга НАТО, в частности на страны Балтии, чтобы проверить реакцию Альянса и заставить европейские страны сократить помощь Украине. В Главном управлении разведки заявляют об активизации российских гибридных операций, провокациях у границ НАТО и атаках на критическую инфраструктуру.

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В то же время украинская разведка прогнозирует дальнейшее наращивание силового давления Кремля на восточный фланг Альянса. Об этом в интервью "Укринформу" рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко.

В ГУР говорят об агрессивных намерениях России

По словам Олега Иващенко, Россия уже длительное время не может достичь своих целей в войне против Украины. Из-за этого Кремль может рассматривать возможность эскалации противостояния со странами восточного фланга НАТО.

Целью таких действий, по оценке разведки, является принуждение европейских государств к сокращению военной помощи Украине.

"Россия уже долгое время неспособна достичь своих целей в войне против Украины, поэтому Кремль рассматривает возможность эскалации противостояния со странами восточного фланга НАТО. Цель – заставить европейские страны сократить помощь нашему государству", – сказал Иващенко.

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Одним из признаков такой эскалации он назвал активизацию российскими спецслужбами гибридного воздействия в странах НАТО.

Россия активизирует военные провокации

В ГУР отслеживают случаи нарушения российскими ударными средствами воздушного пространства стран восточного фланга НАТО – Румынии, Польши и стран Балтии.

"Мы наблюдаем активизацию военных провокаций вблизи границ со странами НАТО, диверсии на объектах критической инфраструктуры европейских стран, операции под „чужим флагом", кибератаки и кампании дезинформации", – заявил глава ГУР.

По его словам, украинская разведка располагает материалами, свидетельствующими об агрессивных намерениях российского руководства на европейском направлении.

В этом контексте Иващенко упомянул случай с российской крылатой ракетой Х-101, которая 30 июля попала в Польшу.

По данным ГУР, уже в начале полёта траектория ракеты отличалась от траектории группы ракет, запущенных по территории Украины. В разведке считают это свидетельством умышленного характера действий.

"Для ГУР это не стало неожиданностью, поскольку в нашем распоряжении есть материалы, раскрывающие агрессивные намерения российского руководства на европейском направлении", – отметил Иващенко.

По его словам, одной из целей России является проверка "красных линий" НАТО в отношении коллективной обороны союзников в случае вооруженного нападения на одного из них.

В ГУР прогнозируют усиление давления на восточный фланг НАТО

Украинская разведка прогнозирует дальнейшее наращивание силового давления Кремля на страны восточного фланга НАТО.

Речь идет, в частности, о попытках проверить реакцию союзников, продемонстрировать европейским странам якобы неготовность НАТО к открытому противостоянию с Россией и усилить информационно-психологическое воздействие.

В ГУР считают, что таким образом Москва также будет пытаться добиться сокращения военной помощи Украине.

Как писал OBOZ.UA, ранее разведка Нидерландов оценила, когда Россия может напасть на страны НАТО. Там убеждены, что пока Россия, как страна-агрессор, продолжает активную фазу войны в Украине, полномасштабный конфликт России с оборонным альянсом НАТО маловероятен. В то же время Москва уже готовится к возможному противостоянию с Альянсом, в частности рассматривая сценарии ограниченных территориальных действий с целью политической дестабилизации НАТО.

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