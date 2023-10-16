Начали перемещать технику и командные пункты: войска РФ активно готовятся к боям на Херсонщине – Атеш

Войска РФ активно готовятся к боям на Херсонщине. Противник начал активно перемещать технику и командные пункты.

Об этом сообщают члены партизанского движения "Атеш". Информацию предоставил агент "АТЕШ" из состава ВС РФ.

По его словам, на данный момент идет активная подготовка к масштабным сражениям на этом направлении. Ввиду этого, оккупанты начали перемещать свои командные пункты из Геническа в Джанкойский район. Уже известно о двух таких случаях.

"Кроме того, наши агенты в Крыму наблюдают интенсификацию переброски военной техники и боеприпасов на материковую Украину. Был замечен железнодорожный эшелон, в котором было: до 20 вагонов с боеприпасами, 5 БТР, 10 УРАЛов, 8 артиллерийских пушек 152 калибра и многое другое. Мы сделаем все, чтобы эта техника не доехала к месту назначения", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Атеш" обнаружили перебрасывание тяжелой военной техники в Крыму. Вероятно, ее везут на Херсонское направление.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!