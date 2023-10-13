Партизаны 'Атеш' зафиксировали опрокидывание военной техники РФ из Крыма в Херсонскую область. Видео

Члены партизанского движения "Атеш" обнаружили перебрасывание тяжелой военной техники в Крыму. Вероятно, ее везут на Херсонское направление.

Об этом партизаны сообщили в своем Telegram-канале. По трасе М17-Е97 были обнаружены танк и бензовоз.

"АТЕШ" обнаружил перебрасывание тяжелой военной техники в Крыму! Наш агент обнаружил переброску старой тяжелой военной техники по трасе М17-Е97, а именно танка и бензовоза", – говорится в сообщении.

По данным партизанов, технику перебрасывают на Херсонское направление.

"У врага нарастает паническое настроение. Они готовятся к мощному удару Украины на упомянутом участке фронта. Вся информация была передана в соответствующие учреждения для дальнейших ликвидаций", – добавили они.

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