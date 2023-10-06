В районе Севастопольской бухты зафиксировали задымление: оккупанты подтвердили

В районе бухты у временно оккупированного Севастополя зафиксировали задымление. Российские оккупанты подтвердили, что используют табельные средства маскировки.

Перед этим в городе раздался сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщают в соцсетях.

"Дым в районе Севастопольской бухты – это военные используют табельные средства маскировки", – говорится в сообщении.

Пропагандисты утверждают, что запах у этого дыма неприятный, но он якобы "абсолютно безопасен".

Они также предположили, что маскировка была применена, так как в сторону полуострова был запущен разведывательный беспилотник или она сбивает спутниковую корректировку ракет.

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Стоит отметить, что в среду, 4 октября, во временно оккупированный Крым посетила "бавовна". Местные жители сообщили о взрывах в Севастополе.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Крыму в районе Джанкоя 1 октября слышали сильный звук взрыва. Предварительно на полуостров залетела ракета. Были повреждены складские помещения оккупантов.

Во временно захваченном Россией Крыму вечером 25 сентября было неспокойно. После ночных взрывов на улицах оккупированного Севастополя и других городов раздавался сигнал воздушной тревоги. Люди вышли из своих домов в поисках укрытий, однако они оказались закрытыми.

Гремели взрывы в городе и утром 23 сентября. По информации "Крым.Реалии", у некоторых жителей из-за взрывной волны задрожали стекла в окнах.

А до этого вечером 21 сентября в аннексированном Крыму также прозвучали мощные взрывы – в результате в Севастополе вспыхнул пожар. Взрывы повторились на следующий день. Выяснилось, что по штабу Черноморского флота РФ был нанесен ракетный удар.

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