Начали затапливать поля: оккупанты на Запорожье строят линии обороны из воды, – Федоров

Войска Российской Федерации активно готовятся к тому, что им придется оборонятся от контрнаступления украинских воинов в направлении Мелитополя Запорожской области. Захватчики сооружают не только обычные фортификационные линии. Они затапливают некоторые территории для создания природных преград.

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Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщил Иван Федоров, мелитопольский городской голова. "Во временно оккупированной части Запорожской области просто огромное количество полей на десятки километров заминировано... И также мы видим тенденцию, что враг затапливает поля", – сказал он.

Чиновник на своем канале в Telegram уточнил: две недели назад оккупанты специально затопили район населенного пункта Михайловка. В настоящее время вода стоит в полях в Акимовском районе: в Петровке, Анновке, Вязовке, Елизаветовке.

"В этих селах давно пересохли реки, так что, вероятно, р*шисты спускают воду с оросительного канала", – написал Федоров.

Он пошутил, что захватчики настолько боятся украинского наступления, что готовы пустить в ход даже водную стихию. Это им не поможет, однако испортит жизнь местному населению и экологическую ситуацию.

Как писал OBOZREVATEL:

– В ГУР сообщали, что на временно оккупированных территориях украинского юга находятся более 150 тысяч российских оккупантов. Их действия указывают на то, что враг готовится к обороне.

– Представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявляла, что Крым для противника из "центра обороны" превратился в "центр эвакуации".

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