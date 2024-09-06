Начались срочные переговоры: Белый дом пытается спасти 6 млрд долларов для ВСУ, которые могут 'сгореть' 30 сентября

Администрация президента США Джо Байдена начала срочные переговоры с Конгрессом, чтобы успеть использовать более 6 миллиардов долларов военной помощи для Украины до 30 сентября. Эти деньги входят в общую сумму $7,8 миллиарда, утвержденную еще в апреле, но из-за задержек их так и не успели потратить.

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Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на несколько источников. Причина срочности в том, что с концом финансового года, 30 сентября, эти средства могут "сгореть".

Президентские полномочия по изъятию вооружений (PDA) стали основным инструментом, который администрация Байдена использовала для поставки оружия Украине. Однако большинство из $7,8 миллиардов, утвержденных в апреле, до сих пор не израсходовано, и Белый дом ищет способы сохранить остаток в $6 миллиардов до конца финансового года 30 сентября.

По данным Reuters, Госдепартамент стремится продлить эти полномочия через Постоянную резолюцию — временный бюджетный законопроект, который должен быть принят в этом месяце во избежание правительственного шотдауна. Анонимные помощники конгрессменов указывают, что решение будет найдено благодаря мощной поддержке помощи Украине из обеих партий.

Причина задержки поставок оружия в этом году отчасти заключается в том, что Пентагон озабочен уменьшением собственных запасов из-за проблем в цепочках поставок. Однако законодатели из обеих партий подчеркивают важность продления помощи.

Параллельно администрация Байдена рассматривает запасной план: до 30 сентября сделать официальное заявление и использовать остаток средств, продлив сроки передачи оружия и оборудования для ВСУ.

Следует отметить, что в Германии 6 сентября снова собираются страны, входящие в Контактную группу по обороне Украины. На 24-ю встречу в формате "Рамштайн" лично прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Уже традиционно в центре внимания партнеров – усиление украинской ПВО, однако глава государства намерен поднять и другой очень важный вопрос: отмена ограничений, установленных союзниками по применению западных вооружений для поражения целей на территории РФ.

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