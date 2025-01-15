Россия атаковала Украину 117-ю средствами поражения: силы ПВО сбили 30 ракет и 47 дронов
Ночью и утром 15 января Россия атаковала Украину дронами и ракетами разных типов. Силы ПВО уничтожили 47 вражеских беспилотников.
Также защитникам удалось сбить 30 российских ракет. Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.
Российские войска 15 января 2025 г. совершили комбинированный удар по Украине ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов.
В общей сложности в воздушном пространстве фиксировались 117 российских средств поражения, в частности:
- 1 баллистическая ракета Искандер-М/KN (район пуска - Белгородская область);
- 7 крылатых ракет Х-22/32 из самолетов Ту-22М3 (район пусков – Тульская область);
- 4 крылатые ракеты "Калибр" (из акватории Черного моря);
- 27 крылатых ракет Х-101/Х-55см из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс (район пусков – Волгоградская область);
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 из самолетов тактической авиации (район пусков - Белгородская область);
- 74 ударных БпЛА "Shahed"/дронов-имитаторов разных типов (из районов российских городов Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск).
К отражению воздушного нападения противника привлекалась авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 10.30 подтверждено сбитие 77 воздушных целей :
- 23 крылатых ракет Х-101, Х-55см;
- 3 крылатых ракет "Калибр";
- 4 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
- 47 ударных БпЛА Shahed/дронов-имитаторов разных типов.
По данным Воздушных сил, еще 27 вражеских БПЛА не достигли целей (локационно потеряны).
"Далеко не все ракеты, не попавшие в статистику сбитых, достигли целей!" – добавили там.
Атаковал враг объекты украинской энергетики, в частности, газовую инфраструктуру на Харьковщине, Львовщине и Ивано-Франковской области.
"К сожалению, в результате российской атаки есть поражение объектов", – констатировали в ВС ВСУ.
Так, в небе над Сумщиной подразделениями ПВО ночью было сбито 11 БпЛА типа "Шахед".
"С начала 2025 года наши зенитчики уже ликвидировали 134 российских "стервятника", которые несли смерть в Украину", – отметили в Сумской ОВА.
В Черкасской области украинские воины сбили один "Шахед". По словам начальника Черкасской ОВА Игоря Табурца, его обломки повредили окна двух домов и автомобиля. Потерпевших нет.
В Кировоградской области, как рассказал глава ОВА Андрей Райкович, обломками сбитого "Шахеда" повреждены окна нескольких жилых домов Дмитриевской громады. Люди не пострадали. После завершения тревоги соответствующие службы приступили к обследованию территории.
Напомним, накануне на Житомирщине в результате вражеской атаки была повреждена АЗС. Также пострадал мужчина.
Не прошла ночная атака 14 января бесследно и для Киевщины: в регионе фиксировались повреждения вследствие падения обломков сбитых дронов.
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