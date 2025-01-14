На Житомирщине в результате вражеской атаки повреждена АЗС: есть пострадавший. Фото

Во время воздушной атаки войск РФ на Украину в ночь на 14 января вражеские дроны-камикадзе летели и на Житомирщину. Обломками сбитых беспилотников были повреждены АЗС в Житомирском районе.

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Пострадал мужчина, он нуждается в операции. Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

Обломками сбитых дронов были повреждены помещения автозаправочной станции, заправочные колонки и автомобили, уточнил чиновник.

"Один человек получил осколочные ранения конечности. Пострадавшего доставили в больницу для проведения оперативного вмешательства", – рассказал Бунечко.

В ГСЧС Житомирской области заявили, что спасатели обеспечили на месте падения обломков пожарную безопасность.

Напомним, тревога минувшей ночью продолжалась почти 15 часов. За это время украинские воины сбили 58 российских дронов из 80, еще 21 беспилотник локационно потерян. Силы ПВО сбивали вражеские "Шахеды" в 11 регионах Украины.

"Сбитые вражеские беспилотники нанесли ущерб на Сумщине, Киевщине, Житомирщине, Харьковщине и Черкасщине. Повреждены частные и многоквартирные дома, автомобили, имущество граждан. Предварительно без жертв, пострадавшим оказывается помощь", - констатировали в Воздушных силах.

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