Воздушный бой длился почти 15 часов: ПОВ сбила 58 российских дронов, обломки привели к повреждениям

В ночь на 14 января защитники неба Украины отбили очередную российскую атаку, уничтожив 58 ударных дронов. Остальные тоже не достигли заданных врагом целей, в то же время обломки и сбитые БПЛА нанесли ущерб в пяти регионах.

Видео дня

ПВО работала в 11 регионах в течение почти 15 часов, ведь именно столько длилась эта вражеская атака (с 18:30 минувших суток). В командовании Воздушных сил ВСУ рассказали детали.

Отмечается, что враг применил 80 ударных беспилотников Shahed и дроны-имитаторы разных типов с направлений Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск (РФ). Над их уничтожением работали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 вторника подтверждено сбитие 58 вражеских дронов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях. Кроме этого, 21 беспилотник-имитатор – локационно потерянный (без негативных последствий).

Сбитые российские БПЛА и их обломки нанесли ущерб на Сумщине, Киевщине, Житомирщине Харьковщине и Черкасщине. В частности, повреждены частные и многоквартирные дома, автомобили, имущество граждан. Предварительно, без жертв, а пострадавшим оказывается помощь.

Ночью в небе над Сумщиной зенитчики сбили 14 "Шахедов". Еще 12 вражеских БПЛА уничтожили в пределах Черкасщины: предварительно, в Черкасском районе обломками повреждены окна нескольких коммерческих организаций.

На Житомирщине были повреждены помещения, заправочные колонки и автомобили на одной из АЗС в Житомирском районе. Один человек получил осколочные ранения конечности.

Как сообщал OBOZ.UA, во время дроновой атаки РФ в ночь на 13 января защитники неба уничтожили 78 ударных БПЛА, еще 31 вражеский беспилотник был потерян благодаря действию РЭБ. Из-за падения целей и обломков зафиксировали повреждения на Сумщине, Киевщине, Житомирщине и Запорожье.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!