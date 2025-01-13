Защитники неба отразили атаку более чем сотни дронов РФ: уничтожено 78 БПЛА, есть повреждения в нескольких регионах

Силы обороны в ночь на 13 января сбили над Украиной 78 российских ударных дронов, еще несколько десятков беспилотников потеряны благодаря действию РЭБ. Из-за падения целей и обломков зафиксированы повреждения в четырех областях.

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В целом ПВО работала в 12 регионах. Об отражении враждебной атаки, которая продолжалась с 19:00 минувших суток, рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что войска РФ запустили по Украине 110 ударных БПЛА Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов по направлениям Миллерово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск. Их уничтожали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 78 российских дронов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской, Житомирской, Хмельницкой и Донецкой областях.

Из-за падения сбитых вражеских БПЛА на Сумщине, Киевщие, Житомирщине и Запорожье есть повреждения зданий предприятий, частных и государственных учреждений, частных домов и автотранспорта.

"31 вражеский беспилотник-имитатор – локационно потерянный (без негативных последствий). Держим небо! Вместе – к победе!" – подчеркнули военные.

Ночью в небе над Сумщиной зенитчики сбили 14 "Шахедов". В результате падения обломков российского дрона на территорию оздоровительного детского центра Сумской громады вспыхнул пожар, люди не пострадали.

В пределах Черкасской области металлоломом стали восемь вражеских беспилотников.

На Киевщине в результате падения обломков сбитых целей в одном из населенных пунктов повреждены четыре частных дома, общежитие и медицинское учреждение, три автомобиля и авто экстренной медицинской помощи.

В Запорожье из-за вражеского беспилотника занялось частное жилье, пострадали мужчина и женщина: у них взрывные травмы и ранение конечностей.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 января защитники неба сбили 60 из 94 российских дронов над 11 областями. Остальные 34 беспилотника-имитатора были локационно потеряны.

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