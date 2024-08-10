'Начинаем видеть изменения': конгрессмен США сказал, когда могут снять ограничения на удары территории РФ

Амриканские чиновники задумываются о необходимости снять для Украины ограничения на использование вооружения США для ударов вглубь российской территории. В Вашингтоне понимают, что нельзя дать России возможность спрятать оружие, которым оно атакует украинские города.

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Однако конечное решение будет зависеть от того, как будут развиваться события на поле боя. Сейчас политика США неизменна – удары американским оружием вглубь РФ запрещены для Украины. Об этом сказал конгрессмен-демократ Джимми Панетта в интервью изданию Радио Свобода во время визита в Киев.

Отвечая на вопрос, почему такой запрет все еще действует, конгрессмен выразил надежду, что в Белом доме понимают, "насколько важно не давать России возможности спрятать оружие за границей".

По мнению Панетты, эта политика США по запрету на удары вглубь государства-агрессора уже начинает меняться. В Вашингтоне понимают, что Россия действует с тыла.

"Мы должны убедиться, что они не могут прятаться за линией фронта, и что если они собираются совершать эти атаки – артиллерией, КАБами, ракетами или наносить воздушные атаки – мы должны играть в обороне, а также частично переходить в наступление и проникать вглубь российской линии фронта", – сказал он.

Член Палаты представителей США также убежден, что ситуация на фронте в скором времени изменится. На нее повлияет мобилизация в Украине, а также $60 млрд военной помощи от США.

"Как и в любом конфликте, вы видите изменение стратегий, изменение разрешений и вооружений. И я думаю, что это будет продолжаться, чтобы добиться того, что мы дойдем до момента, когда условия на поле боя позволят реализовать мирный план", – заметил конгрессмен.

Как сообщал OBOZ.UA, Комиссия по вопросам национальной оборонной стратегии Конгресса США поддержала расширение помощи Украине, а также более свободное использование оружия против РФ. Члены Комиссии уверены, что выгоду от этого получит и сам Вашингтон – ведь если Москва добьется успеха в войне, Россия и Китай могут начать синхронное давление на Америку.

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