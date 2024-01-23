"Начиналось с ракет С-300, С-400": Игнат раскрыл детали новой атаки РФ на Украину

Во время атаки на Украину 23 января российские оккупанты применили преимущественно ракеты, летящие по баллистической траектории. Удар был комбинированным? с применением С-300, С-400, X-101, X-555, X-22, "Искандер-М".

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Часть из них не смогла достичь целей. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Начиналось с ракет С-300, С-400, которые запустили из Белгородской области в направлении Харьковщины. Далее противники использовали стратегическую авиацию, бомбардировщики Ту-95 ТС, запустив 15 крылатых ракет X-101, X-555", – отметил он.

После этого оккупанты запустили еще 8 ракет X-22 с бомбардировщиков Ту-22М3 и 12 баллистических ракет "Искандер-М" – с северного направления. Они летели в разных направлениях.

Кроме того, добавил Игнат, россияне выпустили еще две управляемые авиационные ракеты из Су-34.

"Большинство из озвученных мной ракет летят и атакуют по баллистической траектории. Понимаем, что против баллистики нужно больше средств. Несмотря на то что били также по всем регионам баллистикой, и Харьковщина, и Днепропетровщина"... 5 баллистических ракет "Искандер-М" были уничтожены", – добавил спикер.

Он подытожил, что всего из 41 ракеты уничтожена 21. "И еще раз хочу отметить, что не все ракеты, которые не уничтожены, летевшие по баллистической траектории, достигли своих целей", – сказал Игнат.

Напомним, как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, в эти сутки украинские ПВО уничтожили:

– 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

– 5 баллистических ракет "Искандер-М":

– 1 управляемая авиационная ракета Х-59.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что во время атаки 23 января мобильные огневые группы уничтожили несколько ракет в Северной операционной зоне. Одну из них сбил пулемет "Браунинг".

– В Киеве в это утро раздались взрывы, во время масштабной воздушной тревоги работали силы ПВО. Прилет зафиксирован в Печерском районе, а падение обломков – в Дарницком, в столице есть пострадавшие.