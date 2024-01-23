Отработали точно: Наев показал, как мобильные огневые группы 'охотились' на ракеты врага. Видео

Ночью 23 января во время очередной массированной атаки РФ на Украину мобильные огневые группы уничтожили несколько ракет в Северной операционной зоне. Одну из них сбил пулемет "Браунинг".

Видео дня

Видео работы защитников неба показал в Telegram генерал-лейтенант Сергей Наев. На кадрах видно, как боец открывает огонь из пулемета – и цель в небе вспыхивает.

"Есть попадание", – констатировали защитники.

Пулемет Browning M2 – крупнокалиберный пулемет, разработанный в конце Первой мировой войны Джоном Браунингом. Эффективен против пехоты, небронированного и легкобронированного транспорта, лодок и самолетов на низких высотах. Сегодня этот пулемет остается на вооружении многих стран НАТО и ряда других.

После начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году правительство Италии 28 февраля объявило об отправке оружия в Украину, в том числе пулеметов M2. Кроме того, Турция уже поставила нашей армии более 600 единиц своих пулеметов Canik M2 QCB.

Напомним, 23 января более 10 российских Ту-95мс атаковали Украину ракетами, также враг запускал баллистику. Взрывы раздались в Киеве, Харькове и Павлограде Днепропетровской области.

В столице горели автомобили и квартиры, в Харькове враг разрушил подъезд многоэтажки. Во всех трех городах сообщают о погибших и раненых.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Утром 23 января в Киеве раздались взрывы. Прилет зафиксирован в Печерском районе, а падение обломков – в Дарницком, в столице есть погибшие и пострадавшие.

– 23 января взрывы прозвучали, в частности, и в Харькове. В результате ракетного удара пострадали дети. Также было зафиксировано повреждение газопровода. В одном из районов российские террористы разрушили детскую санаторную школу.