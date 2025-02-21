Над этим работает десяток компаний: Федоров пообещал 'рои дронов' до конца года

Уже к концу этого года в Украине появятся "рои дронов" – над этим работают около 10 компаний. Для того, чтобы работа этих "роев" БПЛА стала реальностью, происходит тестирование разработок на полигонах.

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Об этом заявил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на полях форума BRAVE1. "Уже есть десяток компаний, которые над этим работают, постоянно тестируем это на полигонах. Я думаю, что это перспектива ближайшего времени", – сказал он.

Также Федоров рассказал, что в Украине собираются запустить производство взрывчатых веществ. Для этого на законодательном уровне убирают бюрократические преграды и будут предоставлять соответствующие гранты.

"Мы провели определенную подготовительную работу, убрали бюрократические проблемы для производителей. Во-первых, открыли рынок, разрешили производить для частного сектора порохи и боеприпасы. Во-вторых, разрешили завозить разные компоненты для производства. Следующий шаг – это финансовая поддержка", – рассказал министр.

Программа по предоставлению грантов для производства взрывчатых веществ уже разработана, средства для нее выделены, и скоро будет сделан соответствующий анонс. Федоров считает, что данную программу удастся запустить "очень быстро".

Он добавил, что требования к лицензии по умолчанию создают безопасные условия для производства. Речь идет в частности о том, что производства должны размещаться вдали от мест проживания людей.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство обороны Украины запускает новую модель обеспечения нашей армии беспилотниками. В частности, закупку дронов для Вооруженных сил будут производить через систему DOT-Chain.

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