Украина запускает новую модель обеспечения армии дронами: что изменится

Министерство обороны запускает новую модель обеспечения нашей армии беспилотниками. В частности, закупку дронов для Вооруженных сил будут производить через систему DOT-Chain.

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Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров в ходе встречи с представителями более чем 200 украинских производителей БПЛА. Он отметил, что новая модель поставки обеспечит "быстрые и бесперебойные поставки лучших беспилотников для наших воинов".

Напомним: DOT-Chain является инновационной ИТ-системой от Госоператора тыла. Ее смысл в обьединении всех документов – запросах, заявках, накладных и подписей – в единой системе. Таким образом система автоматизирует все процессы от заказов до обработки накладных.

Система была впервые введена осенью прошлого года в сфере снабжения продуктов питания для военных. Как выяснилось, DOT-Chain сокращает время поставок в армию в четыре раза.

Теперь, по словам главы Минобороны, система заработает в сфере обеспечения военных беспилотниками.

Как отметил министр, при закупке дронов через DOT-Chain, военные "подразделения сами будут выбирать нужные им БПЛА, а время поставки сократится с месяцев до нескольких недель".

Это поможет поддержать производителей – они будут получать прогнозируемые заказы и смогут планировать масштабирование производства.

И это "создает прозрачные правила, ведь понятные механизмы поставок будут стимулировать конкуренцию и развитие рынка", добавил министр.

"Таким образом мы создаем систему, которая будет работать стабильно и бесперебойно. Вместе с производителями работаем над тем, чтобы ни один военный не ожидал необходимого неделями или месяцами", – подчеркнул Рустем Умеров.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях ВСУ новые отечественные беспилотные авиационные FPV-дроны U13 и U15.

Также парк военной техники Сил обороны Украины пополнил вездеход "Равлик". Наземный роботизированный комплекс является полностью украинской разработкой. Он имеет небольшие размеры, "Улитка" легко транспортировать на автоприцепе.

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