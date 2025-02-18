Силы обороны получат новые беспилотные авиационные комплексы украинского производства: что о них известно. Фото

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило в эксплуатацию в подразделениях Сил обороны Украины новые отечественные беспилотные авиационные комплексы. Речь идет об оружии в виде FPV-дронов U13 и U15.

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Об этом 18 февраля сообщили в оборонном ведомстве страны. Как отметили в министерстве, эти дроны "предназначены для уничтожения защищенных огневых позиций, бронетехники и живой силы противника".

Согласно фотографии, которую предоставил производитель U13 и U15, это портативные квадрокоптеры. FPV-дроны "различаются размерами рамы и показателями полезной нагрузки", уточнили в Минобороны и добавили, что указанные системы "могут применяться при различных метеорологических условиях".

Коптеры оборудованы мощными электродвигателями. А электроника этих комплексов малоуязвима для вражеских радиоэлектронных средств противодействия.

Другие характеристики названных ударных дронов пока не раскрываются.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно беспилотные авиационные комплексы ZEUS и HADES украинского производства также были кодифицированы и допущены к использованию в подразделениях Вооруженных сил Украины. Эти маневренные FPV-дроны тоже обещают стать важным элементом в арсенале наших военных.

Ранее в Украине кодифицировали и допустили в эксплуатацию в подразделениях Вооруженных сил беспилотный авиационный комплекс "Громило" украинского производства. Это мощная версия хорошо известного FPV-дрона "Гром" – одного из самых результативных украинских БПЛА.

Также парк военной техники Сил обороны Украины пополнил вездеход "Равлик". Этот наземный роботизированный комплекс полностью является украинской разработкой. Он имеет небольшие размеры, и его легко транспортировать на автоприцепе.

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