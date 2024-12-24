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Над Керченским проливом зафиксировали повышенную активность военных вертолетов РФ. Фото

Михаил Левакин
War
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Над Керченским проливом зафиксировали повышенную активность военных вертолетов РФ. Фото

В оккупированном Крыму над Керченским проливом с 24 декабря фиксируется повышенная активность движения военных вертолетов. В частности, над водой летают вертолеты Ми-8.

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Об этом сообщает местный проукраинский паблик "Крымский ветер". Причем отмечается, что ранее местные жители такой активности в воздухе не наблюдали.

"Возможно, вертолеты Ми-8 ищут пятна мазута. Или украинские морские дроны", – сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра".

Над Керченским проливом зафиксировали повышенную активность военных вертолетов РФ. Фото

По их данным, сейчас пятна мазута перемещаются по Черному морю на запад вдоль Крымского полуострова, загрязнение происходит напротив Феодосийского залива, хотя в самом заливе мазута пока нет.

Над Керченским проливом зафиксировали повышенную активность военных вертолетов РФ. Фото

В настоящее время дует восточный и северо-восточный ветер, способствующий распространению загрязнения вдоль всего крымского побережья.

Как сообщал OBOZ.UA, сегодня мазут из потерпевших катастрофу российских танкеров дошел до оккупированной Керчи в Крыму.

Еще 18 декабря спутниковые снимки зафиксировали новое пятно мазута в Керченском проливе. Предварительно, его площадь составляла 2,4 кв.

Напомним: 15 декабря два российских танкера с мазутом потерпели крушение у побережья временно оккупированного Крыма.

Вытекшие из танкеров нефтепродукты сначала вынесло на берег в Краснодарском крае, из-за этого пострадали животные Мазут дошел и до пляжей российской Анапы.

Из-за аварии российских танкеров в Керченском проливе пострадало не только Черное, но и Азовское море. Нефтью, которую транспортировал один из кораблей, уже загрязнена часть побережья в Запорожской области.

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