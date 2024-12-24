Над Керченским проливом зафиксировали повышенную активность военных вертолетов РФ. Фото

В оккупированном Крыму над Керченским проливом с 24 декабря фиксируется повышенная активность движения военных вертолетов. В частности, над водой летают вертолеты Ми-8.

Видео дня

Об этом сообщает местный проукраинский паблик "Крымский ветер". Причем отмечается, что ранее местные жители такой активности в воздухе не наблюдали.

"Возможно, вертолеты Ми-8 ищут пятна мазута. Или украинские морские дроны", – сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра".

По их данным, сейчас пятна мазута перемещаются по Черному морю на запад вдоль Крымского полуострова, загрязнение происходит напротив Феодосийского залива, хотя в самом заливе мазута пока нет.

В настоящее время дует восточный и северо-восточный ветер, способствующий распространению загрязнения вдоль всего крымского побережья.

Как сообщал OBOZ.UA, сегодня мазут из потерпевших катастрофу российских танкеров дошел до оккупированной Керчи в Крыму.

Еще 18 декабря спутниковые снимки зафиксировали новое пятно мазута в Керченском проливе. Предварительно, его площадь составляла 2,4 кв.

Напомним: 15 декабря два российских танкера с мазутом потерпели крушение у побережья временно оккупированного Крыма.

Вытекшие из танкеров нефтепродукты сначала вынесло на берег в Краснодарском крае, из-за этого пострадали животные Мазут дошел и до пляжей российской Анапы.

Из-за аварии российских танкеров в Керченском проливе пострадало не только Черное, но и Азовское море. Нефтью, которую транспортировал один из кораблей, уже загрязнена часть побережья в Запорожской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!