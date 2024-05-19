Над Одессой уничтожили вражеский дрон: в сети показали фото

Противовоздушная оборона Украины 19 мая ликвидировала над Одессой российский беспилотник. Жертв или раненых нет.

Об этом на своем канале в Telegram рассказал городской глава Геннадий Труханов. Мэр обнародовал фото остатков БПЛА.

"Над Одессой силы ПВО уничтожили вражеский дрон. По предварительной информации, пострадавших нет", – написал он в 7:20 воскресенья.

Судя по снимкам, фрагменты БПЛА противника упали в чертах города недалеко от нескольких гаражей и футбольной площадки, за которой находятся жилые многоэтажки. Поврежденных объектов или разрушений на фото не видно.

Труханов осмотрел остатки беспилотника россиян вместе с правоохранителями и военными.

Тип дрона, который был успешно "приземлен" над Одессой, мэр не уточнил.

Напомним: в ночь на 19 мая армия РФ запустила 37 Shahed-131/136 по Украине. Защитники нашего неба уничтожили все дроны-камикадзе, заявили в Воздушных силах.

Как писал OBOZ.UA, Россия уже не первый раз за месяц понесла потери в своей ПВО, размещенной на территории оккупированного украинского Крыма. В результате страна-агрессор теряет способность контролировать воздушное пространство вокруг полуострова. Вероятно, ей придется рассредоточить авиасредства, получив проблемы с техническим обслуживанием авиапарков, либо рискнуть потерять больше самолетов, предположила британская разведка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!