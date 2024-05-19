Защитники неба сбили все 37 'Шахедов', которыми Россия ночью атаковала Украину

Подразделения Сил противовоздушной обороны Украины за ночь 19 мая обезвредили в небе все 37 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. Российские оккупанты запустили их в сторону ряда южных, центральных и северных областей.

В частности, ПВО работала в восьми регионах. Об отражении очередного вражеского нападения рассказал командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Так, почти четыре десятка ударных беспилотников враг направил по Украине из районов российских городов Приморско-Ахтарск и Курск.

Над отражением воздушного нападения работали зенитные ракетные подразделения ВС, мобильные огневые группы сил обороны Украины, а также подразделения радиоэлектронной борьбы.

Во время противовоздушного боя защитники неба сбили все 37 "Шахедов" в Херсонской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Черкасской, Сумской, Киевской и Житомирской областях.

"Всем, кто обеспечил этот результат, спасибо за боевую работу! Вместе – к победе!" – отметил генерал-лейтенант Олещук.

В Одессе показали обломки уничтоженного над городом вражеского дрона: они упали недалеко от нескольких гаражей и футбольной площадки, за которой расположены жилые многоэтажки. Отмечается, что повреждений и пострадавших нет.

Как сообщал OBOZ.UA, предыдущей ночью, 18 мая, силы ПВО сбили все 13 российских "Шахедов". В частности, вражеские беспилотники обезвредили над Харьковской, Полтавской, Винницкой, Николаевской и Днепропетровской областями.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!