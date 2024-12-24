Над Украиной ночью сбили 36 из 60 ударных дронов РФ, еще 23 локационно потеряны

В ночь на 24 декабря Силы обороны отразили очередную воздушную атаку РФ, сбив над Украиной 36 вражеских беспилотников разных типов. Один из российских "Шахедов" попал по животноводческой ферме на Сумщине.

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Противовоздушная оборона работала в восьми регионах. Детали об отражении этого нападения, продолжавшегося с 10:00 минувших суток, рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ

Отмечается, что агрессор атаковал 60 ударными БПЛА Shahed-136 и дронами других типов (пуски из Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарска в РФ).

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 10:00 вторника подтверждено сбивание 36 российских дронов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областях.

"Из-за активного противодействия Сил обороны 23 вражеских беспилотника-имитатора локационно потеряны (без негативных последствий). Один БПЛА в воздухе", – говорится в сообщении.

На Хмельнитчине утром во вторник уничтожили два российских дрона: в результате атаки выбиты окна, повреждена крыша в частных домах, гараж, автомобиль и хозяйственное помещение.

В то же время враг ударил "Шахедами" по Кролевецкой громаде Сумщины. Предварительно, люди не пострадали. В результате обстрела повреждено здание животноводческой фермы, травмированы коровы.

Как сообщал OBOZ.UA, прошлая российская дроновая атака продолжалась фактически сутки, с утра 22-го до утра 23 декабря, за это время оккупанты запустили по Украине 72 ударных БПЛА разных типов. Защитники неба сбили 47 дронов, остальные были локационно потеряны без последствий.

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