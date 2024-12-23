Защитники неба за ночь сбили 47 'Шахедов' и имитационных российских дронов

Страна-агрессор Россия ночью 23 декабря атаковала Украину 72 беспилотниками, в том числе дронами-камикадзе Shahed и неустановленного типа. Защитники неба сбили 47 БПЛА, остальные были локационно потеряны.

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Противовоздушная оборона работала в девяти областях. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Военные указали, что эта вражеская атака продолжалась с 10:00 воскресенья, 22 декабря, до 09:00 понедельника, 23 декабря. За это время россияне выпустили 72 дрона с направлений Брянска и Орла (РФ).

Зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы ВС и Сил обороны 47 российских беспилотников уничтожили в пределах Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Одесской областей.

Из-за активного противодействия сил обороны остальные 25 вражеских БПЛА-имитаторов были локационно потеряны (без негативных последствий).

В то же время в Хмельницкой и Киевской областях из-за российской атаки повреждены частные предприятия и дома граждан. Предварительно, без жертв, а пострадавшим оказывается помощь.

Ночью над Сумщиной силы ПВО сбили 12 "Шахедов". Еще четыре российских БПЛА были уничтожены на Черкасщине.

По данным Киевской ОВА, в результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из районов была повреждена линия электросетей, в другом – четыре частных дома, гараж и три автомобиля.

Как сообщал OBOZ.UA, с утра 21-го до утра 22 декабря Россия атаковала Украину баллистической ракетой и 103 дронами разных типов. За время этой атаки защитники неба сбили 52 БПЛА, 44 были локационно потеряны без последствий.

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